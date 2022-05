Cherbourg-en-Cotentin. PS/LFI : Benoît Arrivé appelle les socialistes à voter pour cet accord

Difficile rassemblement au PS. Alors que l'ancien maire de Cherbourg-Octeville, le socialiste Bernard Cazeneuve, a quitté le parti après son accord avec La France insoumise en vue des législatives, selon les révélations de nos confrères de La Manche Libre, de son côté, l'actuel maire de Cherbourg, Benoît Arrivé, appelle les socialistes à "valider" cet accord. Il a partagé sur les réseaux sociaux mercredi 4 avril un texte qu'il a co-signé avec les maires socialistes de Rennes, Clermont-Ferrand, Nancy, Nantes, et Villeurbanne. "[Cet accord] répond à une aspiration profonde des femmes et des hommes de gauche de retrouver un chemin d'espoir." Même si les signataires estiment le nombre de circonscriptions (70) au terme de l'accord "inégales" par rapport à leurs actions localement. Cet accord sera soumis ce jeudi 5 mai à 19 heures au vote du Conseil national du PS, au siège d'Ivry-sur-Seine. "Quelle que soit l'issue du scrutin", l'objectif est de "rebâtir une nouvelle maison pour les idées de la gauche sociale, républicaine et écologiste", écrivent-ils.