Paiement par téléphone portable : ça ne prend pas

Une centaine de commerces et un panel de clients se prêtèrent alors au jeu du portefeuille électronique et du paiement sans contact grâce à la technologie Near Field Communication (NFC). Plus de deux ans après le lancement de l'opération, ce dispositif n'a toujours pas trouvé sa place à Caen. “Nous sommes toujours en phase de test.” , assure Nicolas Houery, attaché de presse de l’Association européenne payer mobile (AEPM). Et plus le test dure, moins le nombre d’utilisateurs de ce système de paiement augmente ...



Un manque de réflexe



“Depuis 2007, on m’a seulement réglé trois fois avec un téléphone portable.” , témoigne Antoine Dauphin, gérant du bar la Garsouille. Et pour la grande partie des magasins qui ont accepté de jouer le jeu , le constat est identique. “En tant que commerçant, je dois répondre à l’intérêt de mes clients. Mais la réalité, c’est qu’ils ne m’ont jamais sollicité au sujet du paiement par mobile.” , relate Patrice Anger, responsable du magasin Cotilux. “Nous avons eu un peu de demande au début. C’était bien, pour les petits montants, il n’y avait pas besoin de code. Mais les gens n’ont pas eu le réflexe.” , indique Nathalie Roumani, responsable chez Pimkie. “C’est dommage, j’avais la sensation que c’était l’avenir.” , note Benoît Gosselin, responsable adjoint chez Score. L’AEPM, elle, ne décourage pas. “Nous avons lancé à la fin du mois de juin une nouvelle phase avec Nice comme ville test. Nous avons ajouté une grande nouveauté : le paiement des transports en commun par portable.” , relate Nicolas Houery. Il n’y a donc plus qu’à espérer que les Niçois soient un peu plus réceptifs que les Caennais ...



