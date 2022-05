Le Havre. Un forum de l'emploi organisé au stade Océane

Le Département de Seine-Maritime et Le Havre Athletic Club (HAC) organisent jeudi 5 mai un forum de l'emploi intitulé, "Le Stade Océane Emploi 76". L'événement se déroulera au cœur de l'enceinte du stade Océane.

L'objectif est de mettre en relation plus de cinquante entreprises qui recrutent et les demandeurs d'emploi, dont les bénéficiaires du RSA, pour faciliter l'insertion de ces derniers sur le marché du travail. Pour rendre ce forum accessible au plus grand nombre, il est gratuit et ouvert à tous. Des ateliers de rédaction et de mise en page du curriculum vitæ, des présentations de métiers et des conférences viendront ponctuer la journée.

Il sera ouvert de 10 heures à 17 heures.

Programme des conférences

• 11 h 30 : HAC - Management sportif

• 14 h 30 : Les métiers de la logistique

• 15 h 30 : Le contrat d'engagement jeune