Palmarès. Caen, une ville dynamique en matière d'emploi ?

"Caen est classée par Le Figaro dans le top des grandes villes françaises les plus dynamiques en matière d'emploi." C'est ce qu'a écrit Joël Bruneau, le maire de la ville, sur Twitter vendredi 29 avril. Un constat avéré, selon Supplyweb, plateforme de logistique de e-commerce installée à Mondeville. "Depuis la fin de 2021, on est passé de 90 à 130 salariés", détaille Mathilde Lecroulant, responsable des relations humaines pour la société. L'entreprise propose essentiellement des CDD de longue durée, mais la plupart sont transformés en CDI par la suite. "On ne peut pas prévoir assez tôt. Cela dépend des volumes de commandes de nos clients", poursuit la responsable.

Pour Agnès Coquereau, responsable service de la direction territoriale de Pôle emploi pour le Calvados et la Manche, cette recrudescence de recrutement est aussi liée à la reprise dynamique d'activité après la crise sanitaire. "On compte plus de 115 000 emplois salariés. Selon une enquête menée par Pôle emploi, 34 % des entreprises comptent embaucher en 2022, c'est 5 points de plus que l'an passé", ajoute-t-elle.