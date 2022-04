Cherbourg-en-Cotentin. Le nouveau centre dentaire déjà saturé après l'annonce de son ouverture

Un centre dentaire "Cherbourg Centre" ouvre, au 15, rue Albert-Mahieu, à Cherbourg à partir du lundi 2 mai. Une annonce très attendue par les habitants. L'ouverture des prises de rendez-vous, lundi 25 avril, a confirmé un manque criant de professionnels. "On ne s'attendait pas à ce que ça prenne une telle ampleur, expliquait Théa Lacour, assistante de direction, mercredi 27 avril. Pour tout vous dire, on a reçu pas moins de 2 500 mails pour des prises de rendez-vous, sans compter la ligne téléphonique qui a été rapidement saturée car on recevait jusqu'à 25 appels en même temps." Deux personnes supplémentaires ont dû être recrutées à l'accueil pour répondre à cette forte demande.

Certains habitants rencontrés devant l'entrée pour demander un rendez-vous ne cachaient pas leur désarroi. Mercredi 27 avril au matin, ils étaient une petite dizaine au même moment. Parmi eux, Stéphanie Laignel : "Je viens surtout pour ma sœur qui a des gros problèmes de santé. Elle est en train de perdre ses dents et elle ne trouve pas de dentiste." A 87 ans, Geneviève Gislard, qui attend depuis trente minutes devant l'entrée, confirme : "J'ai fait tous les numéros de téléphone de Cherbourg-en-Cotentin, et je n'ai pas pu avoir de rendez-vous." Malheureusement, elles sont reparties bredouilles.

Deux professionnelles du centre dentaire, débordées, ont indiqué refuser les entrées et préférer prioriser les mails envoyés. Yvon Becam, lui, devra attendre septembre pour bénéficier d'un détartrage. "Ça fait quatre, cinq ans que je n'ai pas été chez le dentiste. Le mien est parti à la retraite, et impossible d'en trouver sur Cherbourg." Ce centre dentaire emploie pour le moment trois dentistes à temps partiel pour démarrer, en roulement, et pourrait monter jusqu'à dix.