Jurques : naissance de lionnes blanches

Elles ont une quinzaine de jours, pèsent près de deux kilos et ont des frimousses d'anges... Malinka et Yanka ont vu le jour au zoo de Jurques dans le Calvados le 12 juillet dernier. Ces deux lionnes blanches viennent compléter une famille de cinq lions blancs déjà présents dans le parc. Le zoo de Jurques est le seul parc de la région a faire découvrir cet animal au public. "Pour l'instant, les deux bébés sont confinés en nurserie, le temps du sevrage." , explique Guillaume Ourry, direction adjoint du zoo. Le public peut donc faire la rencontre des deux nouvelles protégées du zoo aux heures de nourrissage, c'est-à-dire trois fois par jour, à 11 heures, 14 heures et 17 heures.







