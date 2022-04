Normandie. Jet de tomates sur Emmanuel Macron : le président protégé par un parapluie de Cherbourg

Lors de son premier déplacement officiel après sa réélection, Emmanuel Macron a été la cible d'un jet de tomates à Cergy (Val-d'Oise), mercredi 27 avril. Son service de sécurité a alors déployé un parapluie fabriqué à Cherbourg pour le protéger.

Mais ce parapluie, d'apparence anodine, est assez spécial. Il s'agit d'un parapluie blindé dont la toile est fabriquée à partir d'un textile encore plus résistant que l'acier. Le ParaPactum est un modèle qui a été créé en 2011 par l'entreprise Le Parapluie de Cherbourg. Ce parapluie de protection est utilisé par le service de sécurité des présidents depuis Nicolas Sarkozy. L'outil fabriqué à l'unité et à la main coûte néanmoins environ 12 000 €. Son mât en carbone et sa voilure en kevlar peuvent résister à un vent de face de 200 km/h et à une pression de 100 kg mais aussi à une lame de couteau. Une véritable arme de protection.