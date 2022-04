Lillebonne. Grève chez Tereos, le site ferme partiellement

Un mouvement de grève touche le site de Tereos à Lillebonne depuis le lundi 25 avril. L'usine produit du bioéthanol de blé et transforme de la betterave, des céréales et de la canne à sucre. Ce sont les négociations salariales qui coincent. L'intersyndicale (CFDT, CGT et FO) explique qu'au "regard de l'inflation actuelle de 4,5 % et dans un contexte de marche industrielle et financière très favorable, nous n'acceptons pas les dernières propositions salariales de la direction de 3,76 %". Les syndicats accusent la direction d'avoir stoppé les discussions et ont lancé un mouvement de grève. Il s'agit d'une grève fractionnée de 6 heures à 8 heures, de 12 heures à 16 heures, de 20 heures à minuit et de 4 heures à 6 heures.

Du côté de la direction, on avance le chiffre de 4,5 % d'augmentation au global en tenant compte de l'augmentation de la prime d'ancienneté. Le prix de remboursement du transport a également été proposé à la hausse. Tereos assure que les discussions sont toujours en cours.

Des contrats de travail suspendus

Mercredi 27 avril, un Comité social et économique s'est tenu à Lillebonne. La direction a annoncé une fermeture partielle du site à partir du jeudi 28 avril. "La direction constate que les modalités pour la grève, soit deux heures en début de poste et deux heures en fin de poste, empêchent la continuité de l'activité." Les conditions de sécurité et le manque d'activité sont mis en avant. "Les salariés concernés par l'arrêt de leur activité verront leur contrat de travail suspendu. [...] Ces salariés ne seront donc pas rémunérés et ne pourront présenter au versement d'allocations de chômage partiel, sauf si la fermeture se prolonge plus de trois jours."