Législatives 2022. Normandie Conquérante : qui sont les candidats ?

Trois jours après la réélection d'Emmanuel Macron, ce mercredi 27 avril, Hervé Morin a présenté la liste des candidats de l'union de la droite et du centre pour les élections législatives de juin 2022. "Créer un pack normand", voilà la volonté du président de Région qui pointe du doigt "l'accent particulier" de cette élection. Ils sont 28 candidats, centristes et républicains, soit un sur chaque circonscription. 21 d'entre eux ont été annoncés au WIP de Colombelles. Qui sont-ils ? Dans l'Orne, pas de surprise. Le maire LR de Domfront, Bernard Soul, se présente sur la première circonscription, avec l'ambition de la faire basculer de gauche à droite. Les députés sortants Véronique Louwagie et Jérôme Nury sont candidats à leur succession sur les deuxième et troisième circonscriptions.

Dans la Manche, Jean-René Binet, maire d'Hauteville-sur-Mer se présente pour la première fois et s'attaque à un gros morceau sur la troisième circonscription (Lessay, Coutances…). Il fera face à Stéphane Travert, député depuis 2012 et ancien ministre de l'Agriculture.

Jean-René Binet et sa suppléante Véronique Martin-Morvan, binôme candidat sur la troisième circonscription de la Manche.

Jean-René Binet, candidat sur la troisième circonscription de la Manche Impossible de lire le son.

Dans le nord-Cotentin (quatrième circonscription), Camille Margueritte-Rousvoal est candidate. Elle fera face, entre autres, à Nicolas Calluaud (UDI) déjà déclaré candidat. Quid de Philippe Gosselin ? Absent lors de cette présentation, le député LR de la première circonscription devrait annoncer sa candidature dans quelques jours.

Les candidats de l'union de la droite et du centre présents au WIP à Colombelles.

Priorité aux femmes dans le Calvados. Sur six circonscriptions, il y a cinq femmes candidates : Sophie Simonnet (1re), Camille Brou (2e), Nathalie Porte (3e), Sophie Gaugain (4e) et enfin Lynda Lahalle (6e). Seule incertitude : qui sera face à Lynda Lahalle sur la sixième circonscription, là où le député Alain Tourret a annoncé ne pas être candidat ? Des rumeurs circulent autour de la ministre du Travail Elisabeth Borne…

Myriam Letellier, suppléante de Sophie Simonnet, candidate sur la première circonscription du Calvados. Elle sera face notamment à Fabrice Le vigoureux, député sortant.

Sophie Simonnet, candidate pour la première fois Impossible de lire le son.

Concernant la Seine-Maritime, le seul petit nouveau est Patrick Chabert, ancien conseiller municipal à Rouen. Il se présente sur la troisième circonscription. Marie-Hélène Roux est candidate sur la première circonscription, Jonas Haddad, conseiller régional, sur la deuxième, Eddy Lefaux, élu à Pavilly, sur la cinquième, Robin Devogeleare sur la sixième et Jacques Forestier sur la septième, celle du Havre. Il sera face à Agnès Firmin Le Bodo, députée sortante et très proche d'Edouard Philippe. L'incertitude demeure encore sur les circonscriptions 4, 9 et 10.

Dans l'Eure, les candidats sont Christophe Alory (1re), Francine Maragliano (2e), Thomas Elexhauser (3e), Marie-Dominique Perchet (4e) et David Daverton (5e).