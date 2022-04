Orne. Reconquête ! appelle à une coalition pour gagner des circonscriptions

Lundi 25 avril au soir, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle et de la réélection d'Emmanuel Macron à l'Élysée, le coordinateur du parti Reconquête ! d'Éric Zemmour dans le département de l'Orne, Jean-Baptiste Dominguez, a appelé Gérard Latinier, délégué départemental du Rassemblement national, Jérôme Nury, président de la fédération de l'Orne des Républicains, ainsi que le référent départemental de Debout la France, "à unir nos forces pour les législatives et à plaider cette attitude d'union nationale auprès de nos instances dirigeantes respectives". Dans un communiqué, il explique que "dans le département de l'Orne, les scores cumulés des Républicains qui refusent le macronisme, de Debout la France, du Rassemblement national et de Reconquête ! représentent 42 % des voix. Avec une logique de coalition, nous pouvons nous maintenir au second tour et remporter des circonscriptions". Avant de conclure : "Aucun des électeurs patriotes et de droite de l'Orne ne comprendrait que les querelles d'ego et les postures partisanes l'emportent sur l'amour de la France."