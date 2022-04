Manche. Législatives 2022 : les candidats et partis se préparent déjà

C'est parti pour les élections législatives, les 12 et 19 juin prochains. Tous les partis s'y projettent depuis dimanche soir 20h. Dans la Manche, les équipes et les candidats se mettent en place. Deux facteurs sont à prendre en compte.

Il y a les personnalités politiques qui ont envie d'y aller et les négociations entre les partis, ce qui peut faire évoluer beaucoup de choses.

Des tractations au centre

Parmi les sortants, Bertrand Sorre et Sonia Krimi ont déjà annoncé être candidats avec La République en Marche dans les 2e et 4e circonscriptions de la Manche. Elle est en concurrence avec Blaise Mistler, du parti Horizon fondé par Edouard Philippe, donc aussi Macroniste.

Dans la 3e, on attend de savoir si Stéphane Travert se représente. Pour la première fois, Laurent Pien, du Modem, souhaite aussi être candidat pour la majorité présidentielle. Au Rassemblement national, on devrait avoir la réponse d'ici deux semaines, le temps de tenir les commissions d'investiture. Avec peut-être des jeux d'alliance ?

Chez Les Républicains et le centre, tous les candidats seront révélés le mercredi 27 avril. On saura si Philippe Gosselin se représente dans la 1e circonscription de la Manche et qui ira pour Cherbourg sachant qu'une demi-douzaine de noms circulent et que l'UDI a déjà investi un candidat, Nicolas Calluaud. Pourtant, ce camp politique essaie souvent de faire une alliance.

À gauche, la France insoumise a des candidats déclarés dans deux circonscriptions, Nassima Sabir et Patrick Grimbert. Les Ecologistes ont aussi au moins un nom, Guillaume Hédouin. Anna Pic pour le PS du Cotentin attend de voir si une alliance se crée entre partis de gauche avant de se lancer.