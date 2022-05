Rabodanges. Ludovic Baeschler, capitaine à la barre du bateau Val d'Orne

"J'ai fait une carrière internationale dans les rotatives de presse. C'était entre 280 et 350 jours par an à l'étranger. J'en ai eu ras-le-bol, j'ai voulu retrouver mes racines. Aujourd'hui, j'ai 58 ans et cela fait 11 ans que je suis le propriétaire de la société Val d'Orne qui exploite le bateau éponyme et le restaurant La Rotonde, au lac de Rabodanges." Ainsi se présente Ludovic Baeschler, celui qui, dans son costume de capitaine du bateau Val d'Orne, accueillait avant la Covid-19 quelque 15 000 touristes à son bord chaque année.

Rêve de gosse

Ludovic Baeschler est né à La Vespière (Calvados), mais dès l'âge de quatre ans, il était sur le lac de Rabodanges. Son père lui a transmis le virus du ski nautique et, de 7 a 25 ans il a enchaîné les championnats de Normandie et de France. C'est ici que Ludovic Baeschler venait s'entraîner. IL a été sacré 17 fois champion de Normandie. Une quarantaine d'années plus tard, après avoir sillonné la planète, il a opéré un retour aux sources. "Quand tu étais petit, tu voulais habiter autour du lac de Rabodanges" lui a rappelé sa mère lorsqu'à 47 ans, il a repris la société Val d'Orne. "Quelque part, j'ai réussi mon rêve", sourit le capitaine. Rabodanges est un lac artificiel, créé en 1959 par la construction d'un barrage pour produire de l'électricité. 63 ans plus tard, il en produit toujours, pour alimenter l'équivalent d'une ville comme Falaise (Calvados), qui compte plus de 8 000 habitants. Le lac est bordé de terres qui appartiennent à de multiples propriétaires privés. Avantage : il n'y a que très peu de constructions.

"Le summum, ce sont

nos croisières de nuit"

"On a des prés, les vaches, les oiseaux, ça reste très naturel. Le summum, ce sont nos croisières de nuit, durant lesquelles il est fréquent que nos projecteurs surprennent des animaux de la faune sauvage : chevreuils, sangliers, perdrix", explique Ludovic Baeschler. Son bateau à la coque en aluminium a été construit dans l'Orne, à Sées. "En avril 2011, la société qui l'exploitait était à vendre, je l'ai achetée et j'ai changé de vie." Il se retrouve alors aux commandes d'un bateau et d'un restaurant. "Je n'allais pas me mettre aux fourneaux, j'ai une équipe pour la restauration. En revanche, j'aime bien parler avec les gens dans plusieurs langues, mes anciennes activités professionnelles m'avaient permis de maîtriser la gestion financière et celle du personnel et mes déplacements incessants m'ont permis de constater ce qui allait bien, et ce qui n'allait pas dans les restaurants."

Capitaine du bateau

Il a fallu apprendre à piloter Val d'Orne. "J'avais déjà mon permis fluvial plaisance et, en accéléré, pendant un an, j'ai dû me former, aller à l'école à Saclay pour devenir pilote d'un bateau de plus de 12 mètres apte à transporter plus de 15 personnes. La priorité, c'est la sécurité, la gestion des pannes, d'un éventuel incendie… " Après 18 mois très perturbés par la Covid, "on n'est pas encore sur quelque chose de comparable à 2019, mais l'agenda 2022 du Val d'Orne se remplit à nouveau, les autocaristes reviennent, se réjouit le quinquagénaire. On est au-delà d'un taux de remplissage de 60 % pour les autocaristes." Ce sont eux qui en semaine amènent les retraités pour des croisières, des goûters ou des déjeuners à bord . Le week-end, une clientèle familiale prend leur place.

Plus d'infos: valdorne.com