L’opéra moderne de Lady & Birds

C’est un opéra moderne, créé par le duo Lady & Birds, constitué de Keren Ann Zeidel et Bardi Johannsson. Il retrace l’histoire d’un petit village, Red Waters, au milieu duquel coule une rivière de vin.



Cette rivière est le centre de tout un rituel, qui rythme la vie des villageois. La légende raconte qu’à l’origine du village, un garçon et une fille tombèrent amoureux. Mais ils ignoraient qu’ils étaient des jumeaux séparés à la naissance. Lorsqu’ils le découvrirent ils furent pourchassés, et se jetèrent dans la rivière dont l’eau se teinta dès lors de rouge. Cet opéra est une première pour ces deux musiciens. “Nous avions envie d’explorer un nouveau genre, et d’utiliser les codes de l’opéra pour raconter une tragédie, une histoire d’amour”, expliquent-ils. Musique, danse contemporaine et classique, chants des chœurs et des solistes se mêlent dans cette œuvre pour raconter l’histoire de ce petit village. “Pour composer cet opéra, nous nous sommes enfermés pour créer un univers.”



Pratique. Red Waters, vendredi 4 novembre, à 20h30, samedi 5, à 19h30 et dimanche 6 à 16h, Théâtre des Arts de Rouen. Tarifs 10 €/30 €. Rencontre avec l’équipe artistique samedi 5 novembre à 17h30.