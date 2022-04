Présidentielle 2022. Réélection d'Emmanuel Macron, les réactions dans la Manche

La réélection d'Emmanuel Macron dimanche 24 avril, avec 58,54 % des suffrages exprimés contre 41,46 % pour Marine Le Pen en France, a fait réagir les partis et personnalités politiques du département. Dans la Manche, Emmanuel Macron est à 59,61 %, contre 40,39 % pour Marine Le Pen.

Pour Jean Morin, le président du Département, ce second tour "appelle à une certaine humilité. Il y a un message à tout cela, il faudra qu'Emmanuel Macron en tienne compte. Nous vivons une période où tout est chamboulé, le vote est volatil. C'est un vote du 'pour voir'."

Stéphane Travers, député LREM de la Manche, estime que les Français "ont fait le choix du rassemblement et du progrès. C'est une belle victoire dont nous pouvons être fiers". Une victoire possible pour lui grâce aux appels à voter pour Emmanuel Macron. "Maintenant, nous devons travailler à rassembler et parler à tous les Français. Ce résultat nous oblige car la situation internationale reste grave et la France, avec ses valeurs, doit porter un message d'universalité et de paix,", termine-t-il.

Côté Rassemblement national dans la Manche, Marie-Françoise Kurdziel, la déléguée du parti dans le département, "regrette profondément que Monsieur Macron ait été réélu". "Je voudrais quand même insister sur le score tout à fait honorable qu'a réalisé Marine Le Pen, surtout au vu de cette propagande anti-Marine Le Pen, anti-extrême droite, alors que nous ne sommes pas du tout d'extrême droite. Je suis très inquiète pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir des Français", ajoute-t-elle, notamment concernant le pouvoir d'achat.

Les autres partis

David Margueritte, président LR du Cotentin, félicite Emmanuel Macron et "souhaite pour la France qu'il parvienne à réconcilier notre pays, dont l'élection présidentielle a révélé les profondes fractures que le quinquennat qui s'achève aura fortement accentuées". Il appelle pour cela à un changement de style du Président et, surtout, donne rendez-vous aux législatives ou "la droite et le centre unis et indépendants ont des projets forts à partager, une politique solide à proposer".

À La France insoumise, pour Nassima Sabir, "cinq ans durant, le terreau d'extrême droite a été constamment alimenté". Pour les législatives, la candidate de la première circonscription veut faire appel "aux abstentionnistes qui ne croyaient pas à la gauche au second tour". "Il n'y a aucun vote d'adhésion pour Emmanuel Macron", affirme pour sa part Guillaume Hedouin, d'Europe écologie Les Verts.