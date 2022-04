Voile. Guillaume Pirouelle (Région Normandie) 2e de la Solo Maître CoQ

Guillaume Pirouelle, skipper originaire du Havre, a parfaitement lancé sa saison de course au large. Dimanche 24 avril, il s'est adjugé la deuxième place au classement général de la Solo Maître CoQ, la première des cinq épreuves comptant pour le championnat de France Elite de course au large 2022. Cette 19e édition se déroulait en deux phases : une grande course de 327 milles entre Belle-Île, Yeu et Ré, et des parcours côtiers au large des Sables-d'Olonne. Guillaume Pirouelle, à bord du Figaro Bénéteau III, avait terminé sur la troisième marche du podium à l'issue de la première épreuve, sa première grande course au large en solitaire.

Samedi 23 avril, il a remporté le premier parcours côtier.

Le second a été annulé, faute de vent. Dimanche 24 avril, Guillaume Pirouelle a fini 4e du parcours côtier. C'est Tom Laperche, tenant du titre, qui a remporté la Solo Maître CoQ.