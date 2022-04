Seine-Maritime. Jean-Robert Buisson partage son rêve d'enfant avec les petits Rouennais

Combien d'enfants sont-ils à avoir fait un tour sur ce mini-carrousel en trente ans ? "Je n'ai jamais compté", avoue Jean-Robert Buisson, qui tient le manège place du Vieux-Marché à Rouen, mais chaque jour, depuis plus de trente ans, "c'est que du bonheur de voir la mine réjouie des enfants".

Le déclic d'un gamin

À 8 ans, alors que ses parents l'emmènent à un spectacle de cirque sur le champ de foire d'Elbeuf, "j'ai eu un déclic". Jean-Robert Buisson veut devenir artiste de cirque, c'est décidé. "Mes parents pensaient que ça allait me passer", confie le Normand. Il part se former à Paris, dans l'école d'Alexis Gruss, et devient jongleur. Il rencontre sa femme dans ce monde enchanté, elle aussi artiste de cirque et tout aussi animée par cette passion. Ensemble, ils enchaînent les tournées en France et à l'étranger. "On s'est mariés sur la piste du cirque Zavatta, un jour de relâche", raconte Jena-Robert Buisson. Les mariés décident de s'installer à Rouen pour construire une famille. Jean-Robert Buisson fait fabriquer sur mesure le carrousel de seulement trois mètres de diamètre en Allemagne, il choisit ses onze sujets, avec des petits chevaux qui montent et descendent, des animaux de la jungle, tout en conservant l'esthétique des premiers manèges apparus en France à la fin du XIXe siècle. "Ce petit carrousel, je l'entretiens, j'y veille." Le manège a été spécialement conçu pour la place qui accueille le marché, explique le commerçant.

Après avoir réalisé son "rêve de gamin", il le partage avec les autres. Depuis son installation, l'homme de 59 ans voit des générations d'habitants rouennais : "Mes tout premiers clients qui avaient 2 ou 3 ans ont une bonne trentaine maintenant et me ramènent à leur tour leurs propres enfants."

Avec un sourire éclatant et communicatif, il récupère les jetons des petits, qui par le retour des beaux jours, sont nombreux à vouloir monter à bord du manège. La cloche du carrousel retentit et c'est un nouveau voyage qui commence. "Je n'appelle pas ça un tour, un jeton ou un ticket. Je pense que dans leurs têtes, en chevauchant un cheval ou un éléphant, ils s'imaginent de belles histoires." À la fin du mois du mai, Jean-Robert Buisson recevra la médaille de la Ville de Rouen, une reconnaissance pour ces trente années passées sur la place du Vieux-Marché. Il fait partie des souvenirs heureux des enfants et, désormais du patrimoine rouennais. Jean-Robert Buisson est "honoré de cette distinction mais je n'ai fait que mon boulot". Mais comme il le répète, "je ne peux pas dire que je travaille, c'est que du bonheur !"