Caen. Une nouvelle coupe en U18 pour l'USOM : le récap sport du week-end

Que retenir du sport dans la région caennaise lors de ce dernier week-end des vacances de Pâques ?

Le match à retenir : les Cébécistes entament les play-offs par une défaite à Lyon

Ce dimanche 24 avril, les Caennais ouvraient leurs play-offs face à une équipe lyonnaise qui a attendu la dernière journée pour ouvrir son compteur. Mais ce fut un match à couteaux tirés, où aucune équipe n'a pris plus de 5 points d'avance. Cet avantage a longtemps été côté normand, mais les dix dernières minutes ont été fatales, la faute à une attaque locale plus tranchante (81-77). Le CBC n'a maintenant plus le droit à l'erreur, et devra gagner, vendredi et dimanche au Palais, pour accéder aux quarts.

La décla' du week-end

Roch Bedos (entraîneur du Caen Handball, après la défaite contre Sélestat) : "Je pense que l'équipe a fait preuve en grande majorité de courage. On ne débute pas très bien la partie offensivement. Mais on arrive à revenir. Il y a des phases de jeu très intéressantes, mais quand on est dans une rotation très réduite, dès qu'on perd deux-trois ballons, c'est assez complexe. On se laisse enfoncer progressivement et ils arrivent à nous mettre en échec là-dessus."

Le top : et trois coupes de France U18 à la suite pour l'USOM !

Ce samedi 23 avril, à une heure très matinale (9 h 30), les joueuses de Dessislava Anguelova avaient rendez-vous avec leur destin à l'AccorHotels Arena, contre l'ASVEL. Après dix minutes accrochées (18-21, 10'), les Normandes ont su faire le trou dans le sillage de Lou Bobst (30 points) et avoir 17 points d'avance (77-60, 30'). Mais les Lyonnaises, avec un très gros début de dernier quart-temps, ont obligé les Normandes à se battre jusqu'au bout pour obtenir leur troisième coupe de suite (93-88), trois ans après la dernière.

Le flop : la défaite et une grosse perte pour les Vikings

Ce vendredi 22 avril, le Caen Handball, en effectif restreint, recevait Sélestat, 5e, pour la 26e journée de Proligue. Rapidement derrière (1-5, 5'), ils ont réussi à se rapprocher à la pause (15-17, 30'), malgré la perte de Mathias Créteau, blessé au genou jusqu'à la fin de la saison. Mais en deuxième mi-temps, les Caennais n'ont jamais pu rester au contact, ni recoller aux Alsaciens (30-36).

La question du début de semaine : Alex Lanier réussira-t-il l'impossible ?

Bénéficiaire d'une wild-card, le badiste divais de 17 ans va participer cette semaine à ses premiers championnats d'Europe, à Madrid. Mais le tirage au sort lui a offert le pire, ou le meilleur premier tour possible. Ce mardi, pas avant 11 heures, il jouera le Danois Viktor Axelsen, n°1 mondial et champion olympique l'été dernier à Tokyo.