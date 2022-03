Foire Saint-Romain : “Rien ne devrait changer !”

Qu’est ce qui fait la particularité de la Foire Saint-Romain ?

“C’est la plus grande fête foraine de province en France. Cette année, la Saint-Romain regroupe 207 participants, dont 60 manèges. Cette foire revêt un caractère particulier : c’est la dernière de l’année, il ne faut pas la rater ! A cette période, ailleurs en France, il n’y a plus rien ou presque. C’est pourquoi à Rouen, il y a un brassage important de l’activité foraine. Cette foire nous permet à tous de bien passer l’hiver. Et puis, on aime se trouver ici, et il y a beaucoup de forains enterrés au cimetière monumental ! C’est anecdotique mais ça compte”.



Que va devenir la Foire avec l’aménagement programmé des quais bas rive gauche ?

“Pour l’année prochaine, rien ne changera puisque la mairie nous a assuré que nous pourrons encore nous installer au même endroit. Le changement aura lieu en 2013. En outre, ces futurs aménagements ne devraient rien changer d’essentiel, dans la mesure où nous devrions rester rive gauche. Nous serons seulement déplacés de quelques mètres. Enfin, si une partie des aménagements futurs sera constituée d’équipements lourds, le reste sera démontable pour permettre à des manifestations comme la nôtre de continuer à se dérouler. La municipalité souhaiterait que la foire débute au Pont Jeanne d’Arc. Nous aimerions plutôt qu’elle débute dès le pont Boieldieu, afin de demeurer au maximum dans la ville. Ce sont quelques détails qu’il reste encore à régler.”



Vous qui connaissez la foire depuis des décennies, a-t-elle beaucoup évolué ?

“Enormément ! Tout d’abord parce qu’elle était installée auparavant à Boulingrin. Mais pour que la foire continue à se développer, il a été décidé qu’elle s’installerait sur les quais bas rive gauche et la grande majorité des forains a vu qu’ils y gagnaient. Nous sommes passés de 105 à près de 210 forains. Sans compter que la configuration des lieux a permis à de très gros manèges de s’installer.”



Avez-vous des projets pour les prochaines années ?

“Etant donné que nous n’avons encore aucune certitude quant aux futurs aménagements qui seront faits, nous ne programmons pas encore beaucoup de nouveautés. Quand nous aurons la certitude de rester bien ancrés sur les quais, nous pourrons faire de nouveaux projets. Des discussions sont prévues avec la mairie les 9 et 10 novembre prochain, afin de voir ensemble ce qui se passera dans les prochaines années.”

Une vie, six dates

1945 : naissance à Elbeuf

Juin 1959 : il commence à travailler à la foire

1972 : reprend le restaurant l’Ours Noir

1980 : président du comité de promotion de la foire

1983 : la foire s’installe sur les quais bas rive gauche

2004 : avec sa petite fille, c’est la 4e génération Poetschke qui travaille à l’Ours Noir.