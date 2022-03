Cheval espérance pour oublier son handicap

Ici, on y donne principalement des cours d’équitation adaptée aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Laurent Bidault, atteint d’une maladie neurodégénérative qui le retient dans un fauteuil depuis plusieurs années, a décidé de fonder en 2003 l’association Cheval Espérance. Le club équestre a vu le jour en 2006.

Redonner confiance

Les séances sont simples mais pleines d’enseignements. Pas de saut d’obstacle ni de grand galop. “Monter à cheval leur permet de travailler leur motricité et leur équilibre”, explique Juliette Stumm, monitrice d’équitation. “Qu’ils soient en selle ou sur un attelage nous les faisons participer, en leur confiant les guides”. Les bénéfices de tels cours sont autant physiques que psychologiques. “Ce contact avec les chevaux apporte un mieux-être au personnes handicapées et leur redonne confiance en elles”, ajoute Laurent Bidault. Les chevaux ? Ils ne s’en plaignent pas ! “Le courant passe très bien avec les handicapés. Et le plus étonnant, c’est que les chevaux sont beaucoup plus calmes avec eux”, note Juliette Stumm.