Sport. Le Caen Basket Calvados domine Lorient : le récap sport du week-end

Que retenir du sport dans la région caennaise lors de ce troisième week-end d'avril ?

Le match à retenir : Fin de série à domicile pour Malherbe

Après quatre victoires consécutives à Michel d'Ornano, les Malherbistes ont dû se contenter d'un partage des points face à Amiens, dixième (1-1). Prince Oniangué a ouvert le score peu de temps après la pause sur corner (1-0, 52'), avant qu'Arokodare ne ramène les Amiénois dans la foulée (1-1, 59'). Les Caennais, septièmes, se font dépasser par Le Havre. Mais restent bien loin d'une qualification en playoffs, 14 points devant.

Le top : Le CBC emmagasine la confiance en attendant les playoffs

Ce vendredi, les Caennais recevaient Lorient, troisième de la poule, pour la dernière journée de la deuxième phase. Dominateurs en première mi-temps, dans le sillage d'un collectif retrouvé (46-31, 20'), les Cébécistes ont su gérer le retour Breton, avant que Moïse Diamé ne se remette à marcher sur l'eau en début du dernier quart (79-68). Cependant, ils vont devoir attendre le résultat de Chartres contre Poitiers ce lundi pour connaître leur tableau de playoffs. Et à commencer par les huitièmes, dimanche prochain à Vitré ou Lyon.

Le flop : Les Conquérants perdent très gros avant les playoffs

Une victoire leur aurait permis de rester 3e du championnat, et de ne pas se trouver dans la moitié de tableau de l'ogre Rethel. Mais les Caennais se sont mis la tête à l'envers, en perdant contre Villeneuve-la-Garenne (1-3). Ils ont couru après le score dès la 20e minute, et n'ont jamais pu recoller, la faute à une attaque pas assez tranchante. Ils glissent à la 5e place, et devront se battre contre leurs adversaires de ce samedi pour aller en demi-finales.

La décla du week-end

Fabrice Courcier (entraîneur du Caen Basket Calvados) : "On trouve de la qualité, on a un peu plus d'enthousiasme, on a une vertu défensive toujours présente, et offensivement ce soir on a eu un peu plus d'échanges dans la passe que ce qui a pu être crée auparavant. C'est intéressant. On sait que si on a des références comme la première mi-temps de ce soir, les 30 premières minutes contre Poitiers, on est capable de faire des choses."

Le tweet

Les supporters du Malherbe Normandy Kop ont profité de la réception d'Amiens ce samedi pour rendre hommage à l'un de leurs plus grands membres, Salah, décédé en janvier 2021.