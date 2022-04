[Enquête] Caen. Election : comment les détenus votent-ils ?

Jeudi 7 avril, les détenus de la Maison d'arrêt de Caen ont voté par correspondance pour le premier tour de l'élection présidentielle. Un moment important pour beaucoup d'entre eux. Témoignages.

Samuel*, 30 ans, en détention

depuis le 17 décembre 2020

"Pour moi, c'était important de venir voter malgré les propositions des candidats qui ne me plaisent pas. Voter en prison, c'est comme voter à l'extérieur. Nous sommes simplement prévenus à l'avance. Je me suis renseigné dans les journaux, avec les informations à la télévision, et les professions de foi. Ils ne parlent pas tellement des maisons d'arrêt. On ne se sent pas vraiment concernés mais c'est comme d'habitude. J'ai toujours voté et je le ferai toujours. Je pense que mon avis compte quand même."

Sandrine*, 50 ans, en détention

depuis huit mois

"C'était important pour moi de venir voter. J'aimerais bien qu'ils réforment certaines choses dans les maisons d'arrêt, notamment les cellules. Elles sont insalubres. J'aimerais aussi que les temps de sortie soient augmentés : on a seulement une heure le matin et une heure l'après-midi, c'est court. J'ai regardé dans les programmes ce que les candidats proposaient pour améliorer la vie dans le milieu carcéral. Je ne pensais pas pouvoir voter ici. J'étais contente de pouvoir le faire. Je me suis dit qu'on m'avait laissé mon droit d'expression."

Amélie* 39 ans, en détention

depuis trois ans et demi

"C'est un devoir de citoyen. Même si on est en prison, ça permet de rester connecté avec l'extérieur. La présidentielle, c'est un choix important. C'est l'avenir de la France. Tout ce qui se passe dehors en ce moment, pour nos enfants... J'ai déjà voté pour les régionales l'an dernier.

Se sentir considéré

C'est un soulagement de pouvoir voter. On est sûr de ce qu'on met dans l'enveloppe. Si mes collègues de cellule suivent les résultats, je regarderai mais on a une télévision pour trois. On a toutes voté. On a lu les programmes ensemble, on a donné nos avis. On a partagé ce qu'on trouvait bien dans certains programmes. On a trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose sur les centres pénitentiaires. Je me suis sentie oubliée mais on a l'habitude."

Françoise*, 53 ans, détenue

depuis quatre ans

"C'est la première fois que je votais en détention. C'est positif qu'on puisse le faire, il y a beaucoup de détenus en France. Ça n'est pas parce qu'on est en prison que l'on n'a pas d'opinion politique et le droit de voter. Certains ont évoqué les conditions de détention. Nous sommes attirés par ceux qui pensent à nous. Ça a un peu joué dans ma décision. C'est important de ne pas nous oublier."

Patrick*, 44 ans, détenu

depuis le 21 janvier 2022

"C'était très important pour moi de voter. L'abstention ne joue pas en faveur de tout le monde. Je votais déjà à l'extérieur. J'ai suivi quelques débats et lu les professions de foi. C'est important de se renseigner avant de donner son opinion. Quelle que soit la condamnation, tout le monde peut changer et on a le droit à une seconde chance. Tous les votes comptent, même ceux des détenus."

*Tous les prénoms sont des prénoms d'emprunt