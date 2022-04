Cadeaux. Tendance Ouest vous offre une Nintendo Switch Lite Pokémon

Gagnez votre NINTENDO SWITCH Lite aux couleurs des Pokémon, couleur gris métallique avec des boutons noirs. Le verso présente un dessin des légendaires Pokémon Dialga et Palkia, des jeux Pokémon Diamant et Pokémon Perle, avec une finition de couleur gris argenté et de couleur or. La Nintendo Switch Lite est une console compacte, légère et dédiée au jeu portable.

Avec une manette intégrée et un design monocoque fin, elle est excellente pour jouer partout !

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65 cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 22 avril, entre 9 h et 9 h 30, dans Normandie Matin.