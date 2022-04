Tourisme. Le City Pass, un billet tout en un pour découvrir Caen la Mer 

Visiter de nombreux musées, effectuer des visites touristiques et bénéficier des réductions chez les commerçants et restaurants partenaires, c'est désormais possible avec le City Pass.

Ce nouveau dispositif présenté le mardi 12 avril a été pensé par Caen la Mer et l'office de tourisme de Caen.

L'objectif est de proposer au visiteur un billet "tout en un" lui permettant ainsi de visiter le territoire, de profiter des activités qui y sont organisées et de bénéficier de tarifs privilégiés pour notamment effectuer des visites touristiques comme le Mémorial de Caen, l'Abbaye aux Dames, le Mémorial de Pégasus ou encore le Phare de Ouistreham.

Le city pass est nominatif et le prix varie en fonction de l'achat ou non de l'option transport. Il peut être acheté à l'office de tourisme Caen ou de Ouistreham ou sur les sites internet des deux institutions. Un pass 24 heures coûte entre 22 et 25 €, un de 48 heures entre 32 et 35 € et celui de 72 heures entre 42 et 45 €.

Il sera activé dès la première visite effectuée par le visiteur. Si le pass comprend le supplément transport, il est possible de circuler de manière illimitée sur les réseaux Twisto et Nomad dans la communauté urbaine en fonction de la durée choisie.

Le pass peut être présenté en version physique ou en format numérique depuis votre smartphone.