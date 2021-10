Photo/Pixels 2011 : une Darnétalaise primée

Pour le septième été consécutif, le Département de Seine-Maritime a invité les Seinomarins et les estivants à photographier les richesses touristiques du territoire à travers un concours réservé aux amateurs : Pixels 2011. 295 personnes y ont participé et 599 photos ont été présentées. Au final, 28 photos ont été sélectionnées et participeront à une exposition qui aura lieu du 4 au 18 novembre 2011 dans le Petit Salon de l’Hôtel du Département, quai Jean Moulin, à Rouen.



Parmi les huit lauréats du concours, une réside dans le canton de Darnétal : Laura Vendanger, 1er Prix ex-æquo Junior avec "Vue de Rouen" (ci-dessous).

Photo Laura Vandanger