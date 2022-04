Créances. De nouvelles fascines pour protéger les dunes

A Créances et à Pirou, la communauté de communes Côté Ouest Centre Manche (COCM) a installé de nouvelles fascines. Ce sont des barrières en bois tressés qui retiennent le sable volant au pied de la dune et en empêchent l'érosion. Le chantier s'est déroulé du lundi 4 au mercredi 13 avril. Il y en avait déjà mais celles-ci sont de nouvelle génération : nouveaux matériaux et nouvelle configuration. "On est sur des fascines beaucoup plus courtes. Avant on était sur 20 m, maintenant on est plutôt sur 6 m de long. On a essayé de les mettre face aux vents dominants, pas forcément en perpendiculaire au trait de côte", explique Claire Andrieux, du service environnement de COCM. L'objectif : un meilleur blocage du sable et des fascines qui résistent plus longtemps. Des branchages ont aussi été installés derrière, pour encore plus d'efficacité. La COCM voudrait récupérer les branchages des agriculteurs, pour qui ce sont des déchets, afin de les poser le long des dunes. COCM rappellent que les dunes sont un espace naturel et qu'il ne faut pas marcher dessus. Côté terre, il y aura aussi une barrière.

