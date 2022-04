Bonne table à Caen. Une cuisine généreuse à la Buona Tavola

Sur la place Saint-Sauveur, il y a La Buona Tavola et l'épicerie de La Buona Tavola, située juste en face. Ce double-concept a vu le jour il y a quatre ans, à l'initiative de Karim Mauger qui a repris les commandes d'un établissement mythique à Caen. Avant, la vente à emporter se faisait au comptoir, à l'entrée. Désormais, c'est à l'épicerie que ça se passe, sept jours sur sept. Dans le restaurant, tout a été refait à neuf. Des fleurs séchées s'invitent au plafond, des plats en céramique italienne font office de déco, l'ambiance est chaleureuse.

Deux plats pour le prix d'un !

Je m'installe à l'étage. J'y aperçois un patio au fond de la salle. "La véranda s'ouvre entièrement pour l'été", sourit Karim Mauger qui bénéficie d'environ 150 places au total, véranda et terrasse comprises. Ici, il n'y a pas de formules déjeuner, mais uniquement des plats à la carte. Les petits budgets peuvent manger pour 8,20 € pour une pizza margherita ou des pâtes bolognaise. "Nos spécialités, ce sont les lasagnes." Au pesto, au bœuf, au saumon et aux épinards... il y a du choix. Mon amie prend celles au saumon et moi, j'opte pour des tagliatelles au pesto. "Toutes nos pâtes sont faites maison", précise le gérant. Comme nous avions du mal à nous décider, au lieu de piquer dans l'assiette de l'autre, le serveur nous apporte deux plats chacune, "petit format". Me voilà avec deux plats pour le prix d'un. Je suis bien rassasiée mais un petit dessert s'impose, histoire de terminer le repas sur une note sucrée. On sépare en deux une tarte au caramel beurre salé et noix de pécan. Le tout pour 17,75 €, boisson comprise.

Mon seul petit regret ? Je n'ai pas goûté les Arancini, des apéritifs à partager façon italienne. D'ici cet été, le restaurant va ouvrir son bar à pâtes rue Froide, avec huit choix de recettes. Son nom : Amore Pasta.

Pratique. La Buona Tavola, 47 Rue Saint-Sauveur. Ouvert du lundi au samedi. Tél. 02 31 50 35 35.