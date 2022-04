Mézidon Vallée d'Auge. Neuf blessés dont trois en urgence absolue après un accident

Mardi 12 avril, à 15 h 22, un accident de la route s'est produit à l'intersection de la D 40 et de la D 232 sur la commune de Vieux Fumé, commune déléguée de Mézidon Vallée d'Auge. Deux véhicules ont été impliqués. Trois personnes en urgence absolue et six en urgence relative ont été évacuées vers des établissements hospitaliers, sept au CHU de Caen et deux à l'hôpital de Lisieux. La circulation était totalement interrompue le temps que les secours interviennent.

Au total, une trentaine de sapeurs pompiers de Mézidon, Argences, Saint-Pierre-sur-Dives, Lisieux, Falaise, Ifs, Potigny et Cambremer ont été engagés sur place. La gendarmerie nationale était également sur les lieux.