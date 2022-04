Caen. Un homme tente de se suicider en sautant du viaduc de Calix

L'alerte a été donnée par des automobilistes qui circulaient sur le viaduc de Calix, à Caen, dimanche 10 avril aux alentours de 8 h 30. Un homme âgé de 32 avait enjambé les barrières de sécurité et s'apprêtait à sauter dans le vide. Rapidement, les deux passants contactent la police et les pompiers pour leur venir en aide. Les secours arrivent sur les lieux et commencent à discuter avec le trentenaire. "L'une de nos fonctionnaires de police a réussi à le ceinturer avant qu'il ne passe à l'acte", détaille Gildas Le Ny, commandant chef d'état-major de la sécurité publique en Calvados. Une fois maîtrisé, l'homme a été rapidement pris en charge par les secours et transporté vers le centre hospitalier universitaire de Caen.