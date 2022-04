Orne. Des stages de basket pour les jeunes pendant les vacances

Les stars françaises de la NBA - Tony Parker avant, Nicolas Batum ou Rudy Gobert aujourd'hui - ont contribué à susciter des vocations chez les jeunes de la France entière.

A ce propos, à l'occasion des vacances scolaires de Pâques, la Fédération Française de Basket organise des stages gratuits de cinq jours à La Ferté-Macé, à Argentan, et au Mêle-sur-Sarthe, où "c'est pour les plus jeunes le matin, et pour les 13/17 ans l'après-midi", explique Simon Robert, animateur au Comité de l'Orne de basket. Ces animations sont ouvertes aux jeunes qui sont licenciés d'un club, comme aux non-licenciés, "ce qui après deux années de Covid-19, aide à regonfler les effectifs".