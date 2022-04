Caen. Depuis les travaux, ça fourmille à la patinoire

La pandémie et les travaux qui ont eu lieu en 2020 et 2021 auraient pu avoir un impact sur la fréquentation de la patinoire de Caen et sur l'affluence des matchs des Drakkars de Caen, club phare de hockey-sur-glace. Mais il n'en a pas été question. Tous les feux sont au vert, même avec les contraintes sanitaires de ces derniers mois.

Le "retour gagnant" de la pratique libre

"C'est un retour gagnant. Tous les indicateurs sont au vert." Les mots d'Aristide Olivier, le maire adjoint aux sports de Caen, sont sans équivoque. Et cela passe notamment par des affluences jamais vues sur le site : "Depuis la réouverture (en septembre 2021, ndlr), on est sur des chiffres de fréquentation records, même par rapport à une année normale, explique l'élu. Depuis le début de la saison 2021-2022, on a constaté une augmentation d'un peu plus de 45 % par rapport à l'année 2018-2019." Entre-temps, la crise sanitaire est passée par là. "Plus de 78 000 personnes ont fréquenté la patinoire depuis septembre". Alors qu'en année pleine classique, 55 000 personnes fréquentent la patinoire de Caen. L'adjoint au sport ne s'attendait pas à un tel engouement : "C'est une bonne surprise. Quand on rénove un équipement, on espère qu'il va rencontrer le public. Mais par contre, d'avoir une année record, ce n'était pas du tout anticipé."

Des travaux importants et les animations ont trouvé leur public

Au cours des deux dernières années, près de quatre millions d'euros ont été investis pour rénover la patinoire. Une étape devenue nécessaire, pour un équipement qui date de 1971. Selon Aristide Olivier, "cela a permis de montrer que la patinoire était un bel équipement sportif. Le fait d'avoir amélioré l'accueil de la location de patins et la patinoire en elle-même a certainement donné envie. C'est la preuve que c'était un investissement attendu et que quand un équipement est en bon état, il est fréquenté.". Les animations, comme lors du week-end d'ouverture ou à Noël, ont aussi été de grandes réussites. "On travaille avec l'équipe de la patinoire à un programme d'animations qui soit cohérent et complémentaire avec le stade nautique. À chaque fois que l'on propose une nouvelle animation, ça fonctionne."

Le retour du public aussi réussi pour

les Drakkars, malgré les protocoles

Pour les clubs qui sont hébergés dans la patinoire, c'est le même succès. À l'image des Drakkars de Caen, contraints malgré tout par les contraintes sanitaires. "On a eu trois des seize matchs de l'équipe professionnelle (elle évolue en première division, ndlr) à guichets fermés, se réjouit le club. Mais on n'a pas eu plus de monde qu'il y a deux ans, à cause de jauges de billetterie moindres, avec la fermeture des places debout qui ont réduit la capacité d'accueil. On est à une moyenne de 1 200 spectateurs, avec entre 900 et 1 350 spectateurs sur les matchs." La fermeture des places debout a, à l'inverse, ramené une partie des spectateurs habituellement en pourtour vers la tribune de la patinoire. Les protocoles (pass sanitaire, masques, fermeture de la buvette...) n'ont pas eu d'effet négatif sur la fréquentation des matchs des Drakkars.

En revanche, les reports de rencontres en raison de la Covid-19 ont aussi provoqué des contraintes supplémentaires pour le club, qui précise avoir "été obligé de rembourser les spectateurs et de les faire revenir en semaine, sachant qu'en semaine, il y a moins de monde que dans les matchs se jouant le samedi".