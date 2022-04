Bonne table à Rouen. Des salades sur mesure au Comodo

"On a repris le même concept que le restaurant Le 2 Juin. C'est juste que nous, on fait beaucoup de bio", explique la cogérante du Comodo Agathe Picot. Les fournisseurs du bar à salade sont tous 100 % bio. Ici, les choix de fruits et légumes s'adaptent aussi aux différentes saisons. C'est l'autre particularité de l'enseigne : "Ce n'est pas très bio de faire des tomates en plein hiver par exemple, on veut que ce soit un peu cohérent…"

Des salades qui s'adaptent aux saisons

Un concept qui permet donc de changer la carte au fil des mois et d'imaginer de nouvelles idées de recettes et de combinaisons. Julien Cabot, cogérant, qui est derrière le comptoir, conseille le client sur les produits à mélanger pour une salade réussie. "Les gens prennent souvent ce qu'ils aiment sans voir si ça s'assemble bien, Julien est très fort pour orienter le consommateur." Au menu pour cette saison : les choux-fleurs, les choux rouges, les choux blancs, la patate douce, le radis etc. "La saison est un peu décalée, donc on attend la rhubarbe avec impatience pour faire des compotes pommes rhubarbe." Le sucré, c'est aussi la grande force du Comodo. Grâce à une centrifugeuse, le bar à salade propose chaque jour des combinaisons de jus de fruits : "Avec le kiwi, l'ananas, la pomme, l'orange, il y en a eu pas mal." L'enseigne met aussi l'accent sur les pâtisseries. Crumbles, moelleux au chocolat, compotes ou salades de fruits : "Tout est sans gluten et fait maison." Je passe donc ma commande. Chaque salade a une base avec quatre ingrédients à prendre en plus. Je choisis de la roquette avec patate douce puis j'accompagne le tout avec quelques champignons, pois chiches au paprika, falafels et mozzarella, le tout assaisonné avec de l'huile d'olive et une sauce tzatziki. Une salade "folle" bien copieuse que je complète avec un jus orange-ananas ainsi qu'une part de crumble au prix de 18,50 euros. L'ensemble est frais et gourmand, idéal pour les grosses faims.

Le Comodo, 55 rue de l'Hôpital, est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi