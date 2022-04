Le Havre. Destruction du pont Rousseau : la circulation va être perturbée

Dans le cadre des travaux de l'entrée de ville du Havre, Le Havre Seine Métropole va procéder à la démolition de l'échangeur Marceau lors du week-end de Pâques. Le grand projet d'aménagement de l'entrée de ville du Havre prévoit de transformer l'échangeur routier Marceau/Churchill en une place végétalisée, intégrée au tissu urbain et adaptée aux modes de transport doux.

Cet aménagement nécessite la démolition du pont Rousseau construit dans les années 1970. Le boulevard Winston-Churchill et le quai Colbert seront totalement fermés durant tout le week-end de Pâques et des déviations seront mises en place. La circulation sera coupée à partir du vendredi 15 avril à 21 heures jusqu'au lundi 18 avril à 19 heures, de la rue Roubeau à la rue Denis Papin. Seule la contre-allée du boulevard Churchill restera ouverte pour permettra l'accès des riverains. Un plan de déviation sera mis en place à l'échelle de la ville basse afin d'orienter les flux de circulation vers d'autres axes. En ville haute, les accès par la rocade Nord sont à privilégier.

Destruction du pont Rousseau. - Le Havre Seine Métropole

Pour limiter la gêne (notamment le bruit), les opérations de démolition se dérouleront samedi 16 et dimanche 17 avril de 7 heures à 21 heures et lundi matin. Le chantier se veut exemplaire au point de vue environnemental : les gravats issus de la démolition seront stockés et réemployés sur le site. Les aciers extraits de la structure seront évacués vers une filière de recyclage pour être réemployés sur d'autres chantiers.