Étretat. Neuf personnes d'origine ukrainienne piégées par la marée montante

Neuf personnes se sont fait piéger par la marée montante, dimanche 10 avril peu après 15 heures, à Etretat. C'est un témoin qui a donné l'alerte, prévenant le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez.

Les victimes, d'origine ukrainienne, se promenaient au pied de la falaise quand elles se sont retrouvées bloquées au Trou à l'Homme. Deux embarcations de secours se sont rendues sur zone, un bateau de sauvetage des pompiers et le semi-rigide de la SNSM d'Yport. Trois personnes ont été récupérées par l'embarcation des pompiers et six personnes par la SNSM d'Yport. Toutes les victimes étaient saines et sauves. Elles ont été déposées sur la plage d'Etretat.