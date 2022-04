[Enquête] Métropole de Rouen. Pourquoi sommes-nous si mauvais dans le tri des déchets?

Tous les déchets des habitants de la Métropole partent par tonne au centre de tri du Smédar, à Grand-Quevilly. Triés ou non, ils ont tous une destination bien précise.

Aux habitants qui pensent que trier est compliqué, "pas de question à se poser, tous les emballages plastiques et papier vont dans la poubelle jaune", rassure Karine Bruyant, directrice de l'exploitation du Smédar, le Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets Arrondissement de Rouen. "Les conserves n'ont pas besoin d'être rincées. L'acier et l'aluminium vont être chauffés à très haute température et les déchets organiques vont brûler." Ce centre de tri situé à Grand-Quevilly reçoit en tout plus de 320 000 tonnes par an de détritus provenant des poubelles de la métropole. Parmi ces déchets, seules 20 000 tonnes sont triées par les habitants pour être recyclés.

À chaque déchet, sa destination

Quand certaines poubelles noires débordent de cartons et d'emballages plastiques, il est déjà trop tard. "Tout ce qui est jeté dans les bacs d'ordures ménagères ne sera pas trié à nouveau au Smédar", précise la directrice. Ces déchets partent directement à l'usine d'incinération contrairement à ceux triés une première fois par les habitants. Les déchets mal triés arrivant au centre de tri sont de l'ordre de "20 à 25 %", précise la directrice. "On voit du textile. D'autres colonnes de tri sont prévues pour recycler ce déchet." Au centre de tri de Grand-Quevilly, la vie d'un emballage termine comme il a commencé, dans la main de l'homme. En tout, 70 personnes travaillent pour que votre bouteille en plastique puisse être recyclée dans la fabrication future d'une polaire ou d'un nouveau contenant.

Ce qui n'est pas trié part en fumée

En tout, plus de 75 % de nos déchets sont incinérés. Rouen serait la plus mauvaise des métropoles en termes de recyclage devant Paris. Ce chiffre avancé par l'émission Cash Investigation sur France 2 l'année dernière est exact, reconnaît Karine Bruyant. "Tous les déchets non recyclés sont revalorisés à 97 voire 98 % par le Smédar. Ce n'est pas perdu", nuance la directrice. L'incinération permettrait de chauffer 10 000 logements de Grand-Quevilly et Petit-Quevilly et d'éclairer l'équivalent de la ville de Rouen en électricité.

En 2020, la quantité de déchets triés par habitant a augmenté dans la métropole en passant de 69,11 kilogrammes en 2019 à 69,31 kilogrammes. Avec la crise sanitaire, "les gens ont consommé plus de plats à emporter et on retrouve davantage de cartons Amazon", explique Karine Bruyant. Un habitant de la métropole de Rouen a produit en moyenne près de 70 kilos de détritus de plus la même année qu'un autre Français.

Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. C'est le mantra d'Élisa Werthle, bénévole depuis deux ans à "Zéro déchet Rouen". "Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet ?" s'interroge-t-elle avant chaque achat. Elle refuse "tout ce qui va potentiellement devenir un déchet comme les prospectus distribués." L'association propose des ateliers pour diminuer le volume de ses déchets en consommant plus vert et moins cher. La gestion des déchets coûte plus de 106 euros par an à chaque habitant de la Métropole.