Présidentielle 2022. Premier tour : comment a-t-on voté dans l'Orne ?

Au premier tour de l'élection présidentielle dans l'Orne, dimanche 10 avril, Emmanuel Macron arrive en tête devant Marine Le Pen. Les candidats ont obtenu : Emmanuel Macron, 30,38 % ; Marine Le Pen, 28,3 % ; Jean-Luc Mélenchon, 14,68 % ; Eric Zemmour, 5,94 % ; Valérie Pécresse, 5,9 % ; Yannick Jadot, 3,54 % ; Jean Lassalle, 3,33 % ; Nicolas Dupont-Aignan, 2,59 % ; Fabien Roussel 2,15 % ; Anne Hidalgo, 1,52 % ; Philippe Poutout, 0,88 % ; Nathalie Arthaud, 0,80 %. Dans les principales villes du département , Emmanuel Macron arrive en tête. A Argentan et à L'Aigle, Marine Le Pen est deuxième, devant Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. En revanche, à Alençon et à Flers, Jean-Luc Mélenchon est deuxième devant Marine Le Pen. À Alençon, le quatrième est Éric Zemmour. À Flers, la quatrième est Valérie Pécresse.

Au 1er tour de la présidentielle de 2017, c'est François Fillon pour LR qui était arrivé en tête dans l'Orne avec 24,74 % des suffrages exprimés, devant Marine Le Pen à 23,81 % et Emmanuel Macron à 21,57 %.

Tous les résultats, commune par commune, sont à retrouver ici.