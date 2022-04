Près de Rouen. Un violent accident de la route fait six blessés

Un choc violent entre trois véhicules s'est produit vendredi 8 avril, en début d'après-midi, dans la côte de la Valette à Maromme, près de Rouen.

À l'arrivée des secours sur place, deux personnes sur les sept impliquées étaient incarcérées à l'intérieur des véhicules. Elles ont pu être dégagées.

Au total, six personnes ont été légèrement blessées et une est indemne. Les blessés ont été évacués vers le CHU de Rouen et l'hôpital Saint-Julien, à Petit-Quevilly. Vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l'opération.

La circulation a été entièrement coupée dans les deux sens, le temps de l'intervention des secours.