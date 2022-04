Place du commerce. Changement dans les magasins de Caen et agglo

Tout premier commerce, changement de propriétaire et troisième point de vente, ça bouge encore dans la Place du commerce. La rédaction vous apporte tous les détails sur les nouveautés des boutiques de Caen et son agglomération.

Sushis, chaussures et boutique solidaire

Il s'agit d'une première expérience dans le commerce pour Parviz Ahmadi, et le succès est au rendez-vous pour Diamah Sushi. "J'ai grandi à Caen et je voulais absolument ouvrir dans cette ville pour cette toute nouvelle aventure", précise le gérant.

Nadine Huet, commerçante depuis 25 ans, souhaitait également avoir sa propre boutique à Caen. C'est chose faite, avec la reprise de la boutique La Bande à Lazare, située rue Paul-Doumer. "J'ai eu un vrai coup de cœur pour la boutique et la chaussure pour enfants est un produit qui me plait énormément", souligne-t-elle.

Quant au magasin La Chiffo, tout récemment ouvert dans le centre commercial Cora à Rots, il s'agit de la troisième boutique solidaire spécialisée dans la vente de vêtements de seconde main.