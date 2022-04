Basket (Pro B) - Rouen. Franck Maignan : "Il ne faut pas finir ridicule et aujourd'hui, on l'est un peu"

Franck Maignan, il reste six matchs à jouer et le club ne peut mathématiquement plus se maintenir en Pro B, la descente en Nationale 1 était-elle inévitable ?

C'est une saison cauchemar. Beaucoup de clubs connaissent ce genre de contre-performance. J'ai rarement connu une saison aussi longue. On visait les play-offs et puis, on est dans la descente. Les supporters ne comprennent pas, nous non plus, parce qu'on a de bons joueurs avec une vraie valeur basket, mais la mayonnaise n'a pas pris dans cette équipe. On les a vus sombrer en décembre face à Saint-Vallier (NDLR, les Rouennais s'étaient inclinés à domicile 69 à 92). C'était vraiment un match catastrophique. Quelques jours après, on battait Nancy, les premiers à l'époque, dans un match de très bon niveau. C'est très déroutant d'avoir une équipe qui a deux visages. Parfois, on a l'impression d'être impuissant.

Le club décide de se séparer d'Alexandre Ménard en janvier. Le nouveau coach, Ludovic Pouillard est-il arrivé trop tard pour sauver un groupe déjà fragilisé ?

Ça sera la question qu'on se posera longtemps. Le groupe n'avait pas lâché le coach, il était très solidaire. Ça nous a fait retarder la décision.

Comment les joueurs abordent-ils les derniers matchs dans ce championnat de Pro B maintenant que leur destin est scellé ?

Il faut faire honneur au maillot, et faire plaisir aux gens qui nous soutiennent depuis le départ alors que notre saison est cauchemardesque. Les joueurs ont besoin de faire plaisir, mais ce qui me fait le plus de peine, c'est tous les supporters qui sont derrière nous depuis le début et qu'on déçoit sortie après sortie. C'est incroyable mais la grande majorité d'entre eux sont des vrais supporters et sont encore là.

Comment préparez-vous la saison

suivante, en Nationale 1 ?

Dans l'histoire du RMB, on peut considérer cette descente comme un accident de parcours ; et il faut que ça reste un accident. C'est obligatoire. On le doit à tout le monde, à ceux qui travaillent aux clubs, à nos supporters, nos sponsors, aux collectivités, etc. Ça va être un vrai challenge. On va repartir dans une dynamique de victoire dans un niveau de 3e division. Il faut se méfier et ne pas accuser le coup trop longtemps. Rares sont les clubs qui ont fait l'ascenseur entre la Pro B et la N1 en une seule saison. Il y a un vrai chantier. Il faut repartir d'une feuille blanche en espérant garder quelques éléments.

La physionomie de l'équipe va-t-elle changer la saison prochaine ?

Il va nous falloir quelques semaines pour poser les bases du projet de reconquête de la Pro B. Il faut revenir vite et fort pour montrer que ce n'était qu'un dérapage malheureux. Avec quelle philosophie et quels moyens, il est encore trop tôt pour le dire. Les choses se feront aussi naturellement, il y a des joueurs en fin de contrat, d'autres avec des contrats en cours. Il va y avoir des envies communes de continuer ou de se séparer. Ces discussions n'ont pas encore lieu. Les joueurs ont besoin de rester concentrés sur la fin de saison pour réussir quelques performances pour nos supporters. C'est indispensable de garder la tête haute et de ne pas finir ridicule. Et là, on est un peu ridicule.