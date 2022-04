Travaux. Un coup de neuf pour les ponts de Normandie et Tancarville

Préparez-vous à voir le pont de Tancarville emballé façon Arc de Triomphe de Christo : pendant cinq ans, des travaux vont être menés pour restaurer la peinture rouge si caractéristique de ce pont. Ce sera l'un des chantiers majeurs d'un vaste programme d'entretien détaillé jeudi 7 avril, par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seine Estuaire, concessionnaire de l'ouvrage. Ce plan pluriannuel de 138,5 millions d'euros - dont 60 % consacrés au pont de Tancarville et 40 % au pont de Normandie - doit permettre de restituer les ouvrages en bon état d'entretien à l'issue des concessions, qui s'étendent désormais jusqu'en novembre 2031. L'État a en effet accepté de les prolonger de quatre ans et demi, afin de permettre à la CCI de financer les travaux tout en assurant le remboursement de ses crédits actuels, dont un prêt garanti par l'État conclu avec différentes banques, pour faire face à la baisse du trafic pendant la crise sanitaire.

Réfection de la peinture rouge de Tancarville

Parmi les grandes phases de chantier, la réfection des peintures de Tancarville sera l'une des plus complexes et durera quatre à cinq ans. "Il faut à la fois éviter que les résidus de décapage tombent dans la Seine et protéger les personnes qui travailleront sur le chantier, car les résidus peuvent contenir du plomb ou de l'amiante. Cela oblige à limiter les durées de travail et mettre en place un sas de décontamination", note Claire Grivel, directrice des ponts à la CCI. L'échafaudage sera entièrement enrobé de bâches pour récupérer les résidus et assurer une hygrométrie et une température adaptées pour la mise en peinture. À ces contraintes, s'ajoute la météo : en cas de vent à plus de 50 km/h, il sera impossible de travailler sur l'échaudage. En parallèle de ce chantier, en 2024-2025, la réfection de la protection des câbles porteurs et de l'enrobé sera réalisée.

Les chaussées renouvelées

Sur le pont de Normandie, l'enrobé sera également entièrement renouvelé, d'un bout à l'autre de l'ouvrage. "Prévenir la formation de nids-de-poule est un enjeu majeur de sécurité, d'autant que l'asphalte joue aussi un rôle de protection pour les tabliers métalliques du pont", précise Claire Grivel. En 2023, ce chantier d'environ trois mois imposera de rouler sur une voie dans chaque sens de circulation. L'année suivante, plusieurs travaux de peinture seront menés, notamment sur la passerelle qui se situe au-dessus du péage.

Le remplacement des transformateurs haute tension sur toute la concession est déjà en cours. Il nécessite de réduire la circulation à une seule voie, temporairement et selon les lieux d'intervention.