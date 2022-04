Insolite. On pourra bientôt marcher au-dessus du vide au Viaduc de la Souleuvre

Une annonce qui tombe à pic. Alors que le Skypark Normandie au Viaduc de la Souleuvre a lancé sa saison samedi 2 avril, le parc a décidé d'investir 2,5 millions d'euros à l'horizon 2025. "L'idée est de continuer à mettre en valeur cette belle vallée tout en protégeant le site classé Natura 2000", explique Christian Ferrier, le gérant.

Le saut à l'élastique reste l'ADN du parc

Depuis 32 ans, le site a vu sauter 276 000 personnes. Le saut à l'élastique reste l'activité phare du parc, mais cet investissement va lui permettre de développer de multiples activités. La première va voir le jour dès le mois de juin 2022. Son nom : le Skycube. "Un plancher de verre situé à 60 mètres de haut va nous emmener vers un cube d'1,80 mx1,80 m totalement vitré", dans lequel il sera possible de se photographier. Gare à ceux qui ont le vertige !

Depuis son ouverture, 276 000 personnes ont déjà sauté au viaduc de la Souleuvre.

La perte de chiffre d'affaires liée à la Covid-19 (26 % en 2020, 16 % en 2021) n'a pas bloqué les plans. "On veut aller plus loin et on est capables de le faire. La dernière fois que l'on a investi autant, c'était en 2010, quand on a installé la balançoire géante", poursuit Christian Ferrier.

D'ici quatre ans, les visiteurs auront accès à un nouveau saut pendulaire, une tour multi-activités, une nouvelle terrasse et des hébergements insolites.