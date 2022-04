Rouen. Rêve retrouvée morte, l'histoire d'une vie…"toute bête"

Sur son compte Facebook, elle a posté une photo d'elle toute gamine, aux côtés de son papa "Yoyo". Elle est haute comme trois pommes et son papa Lionel n'est plus là : une leucémie l'a emporté. Elle avait cinq ans, lui en avait à peine plus de quarante quand il est décédé et l'a laissée toute seule avec son gros chagrin.

Lionel Demarest travaillait alors à l'usine Alpine de Dieppe. Ludivine, sa fille, aujourd'hui vingt-cinq ans, a écrit ce petit mot pour le vingtième anniversaire de la disparition de son papa : "Tu laisses un grand vide dans mon cœur." Ce cliché d'elle enfant avec son père, c'est l'un des seuls de ce genre qu'a publié la jeune femme. Tous les autres sont des photos de chiens et de chats. Parmi eux, le portrait de Rêve, la petite chatte qu'elle a recueillie tout bébé et pour laquelle Ludivine Demarest avait lancé récemment un SOS.

Dans sa maison,

entourée de chats et de chiens

Voilà plus d'un mois que la chatte de huit mois, aux pattes toutes blanches, avait disparu de la maison familiale d'Hautot-sur-Mer, sans laisser la moindre trace derrière elle. Ludivine avait placardé sur les murs la photo de Rêve, avait fouillé les caves et les garages autour de chez elle, avait même acheté un drone pour survoler le quartier à la recherche de l'animal, en vain. "Elle est sans doute enfermée quelque part. Soit parce que quelqu'un de mal intentionné a voulu lui faire du mal, soit par mégarde", disait-elle la semaine dernière. Son appel à l'aide pour retrouver Rêve avait été relayé un peu partout. Mais mercredi 6 avril, la petite chatte a été retrouvée morte dans l'enceinte de la maison. Quelqu'un lui a-t-il voulu du mal ?

Ludivine est inconsolable. Cette petite chatte, c'était toute sa vie, comme le sont tous les autres animaux qui vivent près d'elle dans la maison d'Hautot. Ludivine travaille depuis bientôt cinq ans au refuge de la SPA de Dieppe et élève chez elle des Cane Corso, elle en a dix, ajoutés à trois malinois et une chienne croisée golden-épagneul breton qu'elle a adoptée à la SPA il y a huit ans, quand elle y était bénévole.

"Les animaux,

ils font partie de ma famille"

Ludivine, qui habite avec sa maman Fabienne, vit aussi entourée de six chats, dont Rêve qu'elle avait recueillie toute bébé. Elle avait à peine quinze jours et était mal en point quand elle avait débarqué dans sa vie. "Des gens m'ont appelée un soir pour dire qu'ils l'avaient trouvée sur le bord de la route. Je ne pouvais pas la laisser comme cela. Je l'ai recueillie, lui ai donné un peu de lait au biberon et elle n'est plus jamais repartie de chez moi."

Si les animaux ont pris une telle importance dans sa vie, c'est qu'elle a grandi avec beaucoup d'entre eux au décès de son papa Lionel. "J'étais toute petite, je passais beaucoup de temps à l'époque chez mes grands-parents. Je me suis beaucoup attachée à leur chienne Rita et, quand elle est morte, j'ai eu l'impression que le monde s'écroulait autour de moi." Ses grands-parents Mauricette et Christian s'étaient pourtant juré de ne plus avoir d'animal de compagnie, mais c'était sans compter leur petite-fille, qui les a fait craquer. "Et c'est comme cela qu'une nouvelle chienne, Fidji, est arrivée à la maison."

Et c'est ainsi que la jeune fille s'est prise de passion pour ses "amies les bêtes", au point d'en faire aujourd'hui son métier, après avoir décroché un bac professionnel mention félin et canin à la Maison familiale et rurale de Neufchâtel. "Les animaux m'ont aidée à combler un vide immense dans ma vie. J'ai le souvenir de mon père qui adorait lui aussi les animaux. Les chats et les chiens, je ne les considère pas comme des bêtes. Ils font partie de ma famille. Et quand l'un d'eux s'en va, c'est comme si je perdais un parent."

C'était le cas de Rêve, la petite chatte disparue. L'histoire d'une boule de poils qui n'est plus, le compagnon d'une vie… toute bête.