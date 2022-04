Rouen. Grandeur Nature : la ferme des Bodin's s'installe au Zénith

Après le succès exceptionnel du troisième film des Bodin's, sorti en salle l'an dernier, le duo achève sa tournée du dernier spectacle, qui enregistre déjà plus de 400 représentations et qui a été accueilli à grands éclats de rire par des milliers de spectateurs. Vincent Dubois, qui incarne la vieille dame revêche Maria Bodin, nous parle avec beaucoup de tendresse de ce duo.

Comment a évolué la relation mère/fils ?

La mère et le fils se sont rencontrés à Villard-de-Lans lors d'un festival de théâtre, tirés au sort pour un match d'impro, et le courant est tout de suite passé ! Je tournais déjà depuis cinq ans en solo sous les traits de Maria. Jean-Christian Fraiscinet a rapidement forgé son personnage de vieux garçon nigaud. C'est un duo qui, dès le début, fonctionne sur une relation bourreau/victime dans la pure tradition clownesque : il est sous le joug d'une mère très autoritaire mais, petit à petit, Christian ose désormais se rebiffer. Cependant, sous ces tensions apparentes entre mère et fils, c'est bien d'amour filial dont il s'agit.

Comment l'actualité enrichit-elle

vos spectacles ?

C'est désormais une tradition, nous faisons toujours des clins d'œil à l'actualité. Notre spectacle n'est pas figé et n'a pas cessé d'évoluer depuis le début de la tournée en 2015, de manière à rester toujours dans l'air du temps. Il faut dire quand même que nos gouvernants sont prolifiques dans le domaine de la bêtise et nous soufflent toujours de quoi tourner en dérision leurs faits et gestes. Mais notre humour est toujours bienveillant : nos personnages réagissent à l'actualité avec le bon sens des gens de la terre, et c'est cette façon d'aborder les choses qui fait rire nos spectateurs. Parfois, s'il s'est passé un événement important le jour même du spectacle, il nous arrive même de rajouter quelques lignes à nos textes alors que nous en sommes en train de nous préparer dans la loge. Nous nous amusons beaucoup et nous conservons toujours une petite marge d'improvisation, ce qui nous permet de garder cette fraîcheur et ce plaisir, malgré les nombreuses représentations.

Quel est le plus gros défi de ce spectacle ?

C'est au départ un spectacle conçu en plein air, dans le décor naturel de la ferme de Descartes, en Indre-et-Loire. Depuis sa création, nous jouons d'une année sur l'autre à guichets fermés et, pour célébrer les 10 ans de ce spectacle, nous avons décidé de partir en tournée, comme un cirque, avec le pari fou de reconstituer cette ferme sur scène. Afin de donner l'impression aux spectateurs que les Bodin's les reçoivent chez eux, un décor monumental et très réaliste a été conçu. On y trouve même les animaux de ferme et tous les moyens techniques possibles- mapping, vidéo, diffuseurs d'odeur- contribuent à reproduire le plus fidèlement possible ce cadre : c'est une logistique énorme !

Pratique. Les 15 au 17 avril et du 11 au 13 novembre au Zénith de Rouen. 35 à 55€. zenith-de-rouen.com