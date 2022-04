Rouen. Une nouvelle cabane solidaire inaugurée sur le campus

Installée déjà depuis le 17 mars sur le campus de Mont-Saint-Aignan, une cabane solidaire est inaugurée jeudi 7 avril sur le campus de Pasteur. Elle porte le nom de Solid Bac Rité. Plus qu'un simple jeu de mots, ce projet permet aux étudiants de déposer des objets de seconde main ou de les prendre, si le besoin s'en fait sentir. Tout est en accès libre et repose sur le principe du troc.

Lutter contre le gaspillage et la précarité

Le projet étudiant a reçu l'an dernier le troisième prix du concours [Ré]agir de l'Université de Rouen. Les étudiantes ont ainsi reçu 7 000 euros de budget pour la réalisation de leurs cabanes solidaires. Conceptualisées à l'aide de la Karavan Pass, entreprise spécialisée dans la création et la fabrication de projets artistiques à Sotteville-lès-Rouen, les Solid Bac Rité permettent, in fine, de lutter contre le gaspillage et la précarité étudiante. "Ce projet, il a été réalisé pendant la période de Covid, où la précarité étudiante s'est démarquée fortement", explique Vanessa Macrez, étudiante en deuxième année de Sciences du langage à Mont-Saint-Aignan, à l'origine du projet.

Vanessa Macrez, étudiante à Rouen, à l'origine du projet Solid Bac Rité Impossible de lire le son.

Livres, manuels scolaires, ustensiles de cuisine, vêtements... De nombreux objets ont déjà été déposés dans la cabane en bois de l'université Pasteur. Vanessa Macrez est venue aussi déposer quelques fournitures cette semaine. S'il ne lui reste qu'un an à passer à la fac, l'étudiante pense déjà à la suite du projet. "On s'était dit, si ça marche pourquoi pas en mettre au campus du Madrillet et puis peut-être voir aussi dans les lycées pour commencer à leur apprendre à faire du recyclage et leur apprendre la solidarité entre étudiants".

Vanessa Macrez, étudiante a Rouen, à l'origine du projet Solid Bac Rité Impossible de lire le son.

Quelques étudiants découvrent le projet dans le hall de la fac. "Je pense que ça peut être une bonne idée s'il y a suffisamment de gens qui participent", explique Louane Duval, étudiante à Pasteur. "Je n'ai pas encore donné mais je verrai si j'ai des trucs qui ne me servent pas, ça peut servir à d'autres".

La gestion des cabanes va être confiée à la Corpo Pasteur et au bureau des étudiants de Mont Saint Aignan.