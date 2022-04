[Podcast] Présidentielle 2022. Derrière le miroir, Denis Mousset et Jean Lassalle

"Je suis maire et paysan, il était maire et berger", explique Denis Mousset, lorsqu'il explique pourquoi il a envoyé une vidéo pour inviter Jean Lassalle à venir dans son village de l'Orne, près de Mortagne-au-Perche. "C'était avant tout l'homme que j'avais envie de rencontrer." Une invitation que le maire de Saint-Germain-de-Martigny a formulée "sans grand espoir de recevoir une réponse".

Mais le berger a répondu, il est venu en octobre 2021 passer toute une journée dans le petit village ornais. "J'avais envie d'avoir sa vision des choses", explique Denis Mousset, qui souligne que "les prises de position de Jean Lassalle à l'Assemblée nationale, ce n'est pas des paroles comme bien d'autres qui parlent dans le vent".

