Présidentielle 2022. Pour cette infirmière normande, "il faut revoir la tarification à l'acte"

"Les conditions de travail des soignants, ce sont les conditions de prise en charge et de soins des patients. Si la population était plus souvent derrière le corps soignant, peut-être que ça bougerait un petit peu plus", tranche cette infirmière devenue libérale après avoir quitté l'hôpital public. Elodie Van Steen travaille comme infirmière libérale sur les secteurs de Canisy (Manche) et de Bayeux (Calvados).

Elle a particulièrement été mobilisée, comme nombre de soignants, avec la crise de la Covid-19.

Selon elle, le futur chef de l'Etat doit revoir la tarification à l'acte : "L'hôpital public n'a pas vocation à être rentable et encore moins à faire des bénéfices" estime-t-elle, précisant que "la priorité d'une majorité de soignants, c'est vraiment les moyens humains et matériels qui manquent".