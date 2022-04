Caen. Un homme alcoolisé tue son "ami" à coups de bouteille

Âge de 43 ans, l'accusé comparaissait aux assises de Caen le 29 et 30 mars pour meurtre sur la personne de F.M. dans la nuit du 19 au 20 décembre 2018. Les faits se sont déroulés au domicile de ce dernier. Le prévenu était défendu par Maître Aline Lebret, assistée de Maître Robert. La fille mineure, l'ex-compagne et la mère du défunt s'étaient portées partie civile et étaient présentes avec leurs avocates Me Corbel et Me Foucault. La présidente, Jeanne Cheenne, énonce les faits. Le 20 décembre 2018, un voisin de la victime est intrigué de voir sa porte ouverte. Il entre et se retrouve en présence de son cadavre ensanglanté. La police est appelée et ne peut que confirmer le décès. Une bouteille de whisky cassée est retrouvée près du corps. Lors de l'autopsie, on constate que la victime, qui avait 3,1 g d'alcool dans le sang, a été frappée de 20 coups de bouteille à la tête. Reconnu par un témoin, l'accusé est mis en garde à vue le 7 janvier 2019. Il avoue avoir été sous l'emprise de l'alcool, et avoir frappé la victime sans aucune raison, mais sans intention de donner la mort. L'homme est un SDF alcoolique, il consomme du cannabis depuis l'âge de 14 ans et explique que la victime était une personne très gentille, ce qui est confirmé par tous ceux qui le connaissaient, qu'il l'hébergeait plusieurs jours par semaine. Ils avaient l'habitude de boire énormément et ils aimaient passer du temps ensemble. Pour sa défense, il dit ne se souvenir de presque rien et il réfute avoir voulu tuer son "ami". Lors du réquisitoire, l'avocate générale au contraire affirme que les 20 coups portés à la tête prouvent qu'il avait l'intention de donner la mort et demande une peine de 22 ans de réclusion criminelle, expliquant que c'était "un meurtre sauvage pour rien". Pour la défense, les avocates disent qu'il faut trouver un juste équilibre de peine, que l'accusé était sous l'emprise de l'alcool et n'avait en aucun cas voulu tuer la victime.

Après délibération, Martial Lévesque est déclaré coupable de meurtre avec intention de donner la mort. Les jurés ont suivi en cela la demande de l'avocate générale. Il est condamné à 22 ans de prison avec sûreté de 11 ans, interdit de porter une arme et son permis de chasse a été retiré pendant 15 ans (inéligibilité de 10 ans). Il est donc maintenu en détention.