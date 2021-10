Toutes nos envies : beau duo d'acteurs pour un film poignant

Passionnée par son métier de juge, Claire, qui vit à Lyon avec son mari et ses deux enfants, fait la connaissance de Céline, dont la fille est dans la même classe que la sienne. Peu de temps après, elle se retrouve, au tribunal, face à la jeune femme, poursuivie pour surendettement par un organisme de crédit. Elle statue en sa faveur, mais elle est dessaisie du dossier.

Claire apprend alors qu’elle est atteinte d’une tumeur au cerveau inopérable. Elle décide de n’en rien dire à ses proches et de continuer à travailler comme si de rien n’était. Soucieuse du devenir de Céline, elle prend contact avec Stéphane, un juge chevronné, pour qu’il lui donne un coup de main dans sa lutte contre le surendettement. Une amitié délicate, faite d’estime et de respect va naître entre ces deux êtres.



Depuis l’excellent “Welcome”, on connaît le goût de Philippe Lioret pour les histoires à résonances sociales. C’est tout naturellement qu’il a adapté le roman d’Emmanuel Carrère qui abordait ce problème du surendettement. Mais, le cinéaste ne s’est pas contenté de dénoncer la rapacité des organismes de crédit qui abusent de la faiblesse de leurs clients, il s’est surtout intéressé à la relation singulière qui s’instaure entre l’héroïne qui sait qu’elle va mourir, et son collègue, nettement plus âgé qu’elle. C’est cet amour/amitié, certes platonique, mais intense et subtil, fait de silences, de regards détournés, de petits gestes, ou cette relation paternelle (le film ne le dit pas), qui fait tout l’intérêt de ce film poignant.