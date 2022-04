[Podcast] Présidentielle 2022 . Derrière le miroir, Stéphane Travert et Emmanuel Macron

Ancien membre du Parti socialiste, Stéphane Travert, député de la 3e circonscription de la Manche, a vite été séduit par le ministre puis candidat à l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron. "Dans nos territoires, les gens travaillent dans les conseils municipaux sans souci de l'étiquette politique des uns et des autres, mais tous sont mus par une envie de travailler pour l'intérêt général. Il a voulu faire la même chose à la tête de l'État", explique-t-il. Son défaut ? "On a pu lui reprocher des phrases qui n'ont pas été comprises et qui ont pu le desservir." Un souvenir ? "Cinq minutes avant que les résultats ne soient connus [en 2017]. On a fait une photo. Elle symbolise une traduction politique et une victoire auprès des Français."

Après l'élection, Stéphane Travert a été nommé ministre de l'Agriculture. Il a quitté ce poste en octobre 2018.

