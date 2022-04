Bonne table à Rouen. Le P'tit strudel, plats du jour et pâtisseries

"Nous, on veut du beau et du vrai !", lance tout sourire la gérante du P'tit Strudel, Florence Fournier. Dans cette petite adresse de la rue Beauvoisine de Rouen, l'ambiance est effectivement cosy, chaleureuse et décontractée. En vitrine à l'entrée, les pâtisseries austro-hongroises donnent le ton, ouvrent l'appétit et collent parfaitement au nom de l'établissement. Voilà cinq ans que Florence Fournier, "qui a toujours baigné dans le milieu de la restauration", s'est installée à cette adresse, après quelques années loin des coups de feu du métier. Elle travaillait auparavant dans un salon de thé, Le Strudel (déjà), à deux pas de là. Le patron lui avait communiqué ses recettes. Voilà qui l'a poussée, par goût pour ces pâtisseries, à reprendre le concept.

Plaisirs sucrés et salés

Florence fait les choses de A à Z avec son équipe, des courses jusqu'à l'élaboration des recettes, pour des plats 100 % faits maison. Côté plats du jour, une cuisine traditionnelle réconfortante, comme des plats mijotés, qui changent au gré des saisons et des produits glanés lors des courses. Florence laisse aussi désormais à la carte quelques incontournables, comme le strudel à la viande, au bœuf et au porc.

Le strudel à la viande et sa salade.

C'est sur ce plat que je jette mon dévolu lors de mon passage. La pâte est croustillante, bien grillée, et l'assemblage des deux viandes fond en bouche. L'ensemble, qui tient bien au corps, est servi avec une salade verte. Je poursuis sur l'une des nombreuses pâtisseries faites maison qui me faisaient de l'œil en vitrine, face à ma table : une belle part de forêt noire, dessert très bien maîtrisé qui invite à la gourmandise tout en légèreté. Avec une eau gazeuse, la note atteint 19,40 euros. Pour les gourmands de sucré, après le service du midi, l'établissement reste ouvert comme salon de thé pour servir ces belles pâtisseries avec une boisson chaude, notamment un chocolat chaud maison. Pour l'ambiance et le goût, l'adresse est à recommander.

Pratique. Le P'tit Strudel, 10 rue Beauvoisine à Rouen. Tel : 02 35 98 29 24