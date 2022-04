Cadeaux. Gagnez tous les jours vos entrées pour le parc du Futuroscope

Gagnez tous les jours vos deux entrées pour Le Futuroscope, l'occasion de découvrir les 40 attractions du parc de loisirs de la Vienne et la nouveauté de cette année, qui sera lancée en mai : Chasseur de Tornade.

Une attraction immersive, pleine de technologie et de sensations. Suivez une équipe de chasseurs de tornades équipés d'un véhicule très spécial. Une météorologue (Mélanie) et un chasseur de tornade expérimenté (Alex), chargés de surveiller la formation et le déplacement des cyclones, les accueillent dans leur laboratoire. Soudain, une tornade est détectée…

Sans oublier les dernières attractions comme Objectif Mars, le premier roller-coaster du Futuroscope, ou encore L'Extraordinaire Voyage, pour planer au-dessus des cinq continents et Futuropolis, la nouvelle ville des enfants avec 21 jeux et attractions à partager en famille et répartis sur 3 hectares. Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort chaque matin, du lundi 4 au vendredi 8 avril, entre 8 heures et 8 h 30 avec Pierre et Laure.